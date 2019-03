Hond vastgebonden en achtergelaten op strand Callantsoog

De politie Schagen plaatste foto’s van het dier op Facebook. Volgens de agenten is de kans groot dat de hond bewust alleen is achtergelaten. De hond is door de dierenambulance verzorgd en overgebracht naar het asiel in Tuitjenhorn.

De hond blijkt een Duitse chip te hebben.

De politie is op zoek naar getuigen. Herkent u deze hond of u mogelijk iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.