Brand afvalverwerkingsbedrijf Almere geblust

ALMERE - Bij een afvalverwerkingsbedrijf op een bedrijventerrein in Almere heeft zondag een grote brand gewoed die leidde tot veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien was. De brandweer was met veel materieel uitgerukt en liet een grote loods waar de brand woedde gecontroleerd uitbranden.