Amerikaanse staat Texas verbiedt abortus na zes weken

De wet werd woensdag ondertekend door de Republikeinse gouverneur Greg Abbott. Er geldt alleen een uitzondering bij medische noodgevallen. Burgers kunnen daarnaast iedereen aanklagen die betrokken is bij een illegale abortus. Dat zijn naast artsen bijvoorbeeld ook mensen die een zwangere vrouw naar een abortuskliniek brengen of een abortus betalen, aldus Amerikaanse media.

Schepper

„Onze Schepper heeft ons het recht op leven geschonken en toch verliezen miljoenen kinderen elk jaar door abortussen hun recht op leven”, zei de gouverneur voorafgaand aan de ondertekening. „In Texas werken we eraan om die levens te redden.”

Soortgelijke wetten werden eerder ingevoerd in ongeveer tien staten waar de Republikeinse partij aan de macht is. Deze worden aangenomen in een poging een historische uitspraak uit 1973 omver te werpen. Het Hooggerechtshof garandeerde toen in de zaak Roe versus Wade dat vrouwen het recht hebben om hun zwangerschap te beëindigen. In veel delen van de Verenigde Staten is een abortus toegestaan in de ongeveer 24 eerste weken van een zwangerschap.

Het is de bedoeling dat de wet in Texas vanaf september gaat gelden. De anti-abortuswetten in de andere staten gelden, ondanks dat ze eerder zijn ondertekend, nog niet. Dat komt volgens het Guttmacher Institute, een organisatie die zich inzet voor abortussen, doordat de uitvoering van die wetten door middel van rechtszaken wordt tegengehouden.