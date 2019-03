Petitie tegen Brexit 6 miljoen keer getekend

De petitie is eind februari gelanceerd en heeft meerdere malen zo’n grote toestroom beleefd dat de site onklaar raakte. Nog niet eerder tekenden zo veel mensen een dergelijke online petitie.

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig. Maar in een referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid van ruim zeventien miljoen Britten voor de Brexit (bij een opkomst van 72 procent) . De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van EU-lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.