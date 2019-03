Man steekt vier mensen neer, klopjacht naar dader

De eerste steekpartij vond zaterdagavond plaats rond 19.00 uur aan Aberdeen Road in de wijk Edmonton. De 40-jarige vrouw werd in haar rug gestoken en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Net na middernacht werd een man neergestoken op Park Avenue. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Later werd het derde slachtoffer aangetroffen bij een metrostation aan Silver Street. De 23-jarige man ligt op dit moment in het ziekenhuis.

Zondagochtend werd nog een persoon neergestoken. Het incident vond slecht 800 meter van het eerste incident plaats. Het slachtoffer is er slecht aan toe.

Verband

Volgens de politie is er een link tussen de vier steekpartijen. De slachtoffers waren allemaal ’alleen’ en ’kwetsbaar’. Inwoners van de wijk is gevraagd op hun hoede te zijn. „We gaan er vanuit dat de man alleen heeft gehandeld en hij mogelijk geestelijke gezondheidsproblemen heeft”, vertelt een woordvoerder van de politie aan de Daily Mail.

Steekincidenten

Aanvallen met messen zijn een plaag in Engeland geworden. Al bijna vijftig mensen zijn dit jaar doodgestoken bij aanvallen met messen. Het is zelfs tot een nationale noodsituatie uitgeroepen en de politie heeft in gebieden waar veel ’mesmisdaad’ voorkomt , net extra bevoegdheden gekregen om op te treden tegen mogelijke verdachten, meldde SkyNews zondag.