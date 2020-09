Kamer buigt zich twee dagen lang over kabinetsplannen voor 2021

In tegenstelling tot andere jaren is niet het hele kabinet aanwezig. Om in coronatijd ook in ’vak K’ genoeg afstand te kunnen houden, wordt Rutte alleen vergezeld door de vicepremiers Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren en Carola Schouten en door de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken).

De overige ministers en de staatssecretarissen volgen het debat noodgedwongen op afstand. Zij zijn wel beschikbaar voor advies aan de bewindslieden die wel in de Tweede Kamer zitten. Ook de Kamer zelf zal niet voltallig zijn, zodat de leden onderling 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

PVV-leider Geert Wilders opent woensdagochtend het debat, als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij. De laatste sprekers is ’zetelrover’ Wybren van Haga, die afgelopen jaar uit de VVD-fractie stapte. Hij begint waarschijnlijk pas laat op de avond aan zijn 10 minuten spreektijd.