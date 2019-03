Ex-PVV’er Van Doorn nieuwe interim-directeur ’terreurschool’

Zowel Soner Atasoy (dagelijks bestuurder) van het Haga Lyceum als Van Doorn zelf bevestigen de stap. „Er is zo’n contract aanwezig”, zegt Atasoy. „Ik had al aangekondigd dat ik controversiële mensen naar binnen zou gaan halen”, zegt hij. „Nu is het de beurt aan de inspectie.”

Eerder eisten burgemeester Femke Halsema en wethouder Marjolein Moorman van Amsterdam dat het huidige bestuur, onder leiding van Atasoy, aftreedt. Dat gebeurt niet. „Er komen nu drie lagen. Een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een interim-directeur”, aldus Atasoy.

Hij zegt dat de interim-functie ook nodig is vanwege de mogelijke uitbreiding van het aantal leerlingen. Volgens de bestuurder zijn -ondanks de zorgen die overheid heeft geuit- 135 aanmeldingen binnengekomen, vijftien staan nog in de wacht. Atasoy: „Vanaf mei gaan wij de overige scholen bezoeken om daar ook leerlingen vanaf te snoepen.”

1 april

Van Doorn zelf bevestigt ook dat hij in dienst treedt bij de school. Eerder was hij ook al gezien op een bijeenkomst voor ouders die door de gemeente zouden worden voorgelicht over de ’zorgwekkende signalen’. Hij ontkent dat er sprake is van een 1 aprilgrap, zoals werd gesuggereerd. „Het is een tijdelijke functie om te zorgen dat de kou uit de lucht kan. Iedereen staat met de hakken in het zand, het lijkt ons goed dat er iemand is die de mensen bij elkaar kan brengen en de rust terug kan brengen. Het is geen bestuursfunctie, je kunt het vergelijken met de functie van rector.”

Van Doorn zegt dat het bestuur hem ’verzocht heeft om de gesprekken die nu moeizaam lopen vlot te trekken’. Op het feit dat hij omstreden is, zegt hij: „Dat ben je tegenwoordig al heel snel, dat is de hele school, dus dat is een term die mij niet zoveel zegt.”

Ⓒ ANP

PVV-leider Geert Wilders roept opnieuw op om de school per direct te sluiten. „Sluiten die haatschool!” plaatst hij in kapitaal op zijn Twitteraccount.

Het Cornelius Haga Lyceum is omstreden na een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die waarschuwde burgemeester Femke Halsema aan de hand van informatie van de inlichtingendienst dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen. Ook zouden de bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Bovendien zouden radicale predikers de school hebben bezocht.

Bekijk ook: Terreurschool lacht overheid hard uit

Opspraak

Van Doorn zat eerder in de gemeenteraad namens de PVV. In 2013 bekeerde hij zich tot de islam. Hij raakte onlangs in opspraak vanwege het overlijden van PVV’er Willie Dille. Zij pleegde afgelopen augustus zelfmoord, nadat ze een filmpje op Facebook had gezet waarin ze vertelde dat ze een jaar eerder was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Als kwade genius daarachter beschuldigde zij Van Doorn, die na zijn bekering was overgestapt naar de islamitische Partij voor de Eenheid.

Leer hieronder meer berichten over het Haga Lyceum Amsterdam:

Bekijk ook: Inspectie doet onderzoek op Haga Lyceum