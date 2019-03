Brazilië opent kantoor ambassade in Jeruzalem

„Brazilië heeft besloten een kantoor in Jeruzalem te openen om handel, investeringen, technologie en innovatie te bevorderen als onderdeel van de ambassade in Israël”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brazilië in een verklaring.

De aankondiging valt samen met het staatsbezoek van president Jair Bolsonaro aan Israël. Er waren speculaties dat Brazilië, net als de Verenigde Staten eerder, de ambassade geheel zou verhuizen naar Jeruzalem, maar de hoofdvestiging lijkt vooralsnog in Tel Aviv te blijven. Verreweg de meeste landen houden hun ambassades en diplomaten in die stad.

De verhuizing naar Jeruzalem geldt als politiek omstreden en is de Palestijnen een doorn in het oog. Zij zien Oost-Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van Palestina.

