Ombudsman ziet klachten toenemen Gezin gevangen in bureaucratisch web: geen huis, baan kwijt en kinderbijslag geschrapt

Door Marcel Vink

Het gezin van Edwin Schot is ten einde raad. Ⓒ THIJS ROOIMANS

OOSTERHOUT - Hij leefde en sliep maandenlang met zijn vrouw en drie kinderen in een auto, en verblijft momenteel noodgedwongen boven een bedrijfspand. Edwin Schot zit met zijn gezin gevangen in een web van bureaucratie, waarbij gemeenten naar elkaar wijzen, het gezin inmiddels niet meer is verzekerd, de kinderbijslag is gestopt, en de ouders niet meer kunnen werken. De Ombudsman luidt regelmatig de noodklok voor schrijnende situaties zoals die van Edwin en zijn gezin.