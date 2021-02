Het vries dat het kraakt en toch staan er dieren buiten: hoeveel kan een beest verdragen?

Met verwachte temperaturen tot min 20 wordt het de komende dagen alleen maar kouder. Zelfs de pinguïns worden uit voorzorg naar binnen gehaald, meldde de Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem eerder deze week. De Dierenambulance wordt ondertussen plat gebeld door mensen die bezorgd zijn om katten die kou lijden of honden die buiten in de tuin staan. Maar hoe zit het met paarden en schapen in de wei? En dure koikarpers in de vijver?