Rijke Russin komt om bij vliegtuigcrash Duitsland

De drie inzittenden zaten in een Epic E-1000, een klein toestel van Amerikaanse makelij dat onderweg was van Frankrijk naar Duitsland. De oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de andere inzittenden is nog niet bekend.

S7, dat bestaat sinds de jaren 90, is het grootste private Russische luchtvaartbedrijf en is de belangrijkste concurrent van staatsluchtvaartbedrijf Aeroflot.