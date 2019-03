Duizenden blij met comeback erotische beurs Kamasutra

„We kijken terug op een geslaagde editie. Iedereen heeft het leuk gehad en dat was ons hoofddoel”, zei organisator Mariska van den Hout. Zaterdag was het volgens haar het drukst. Onder meer een SM-podium, een Swingers Café, seksrobots en een erotisch doolhof waren de trekkers van het evenement. „Nieuw was The White House, een erotische discotheek met een led-verlichte dansvloer en ontmoetingsplekken. Heel geschikt voor mensen die het Swingers Café een stapje te ver vinden.”

In oktober 2017 hield de beurs na een flink aantal geslaagde edities op te bestaan omdat „de rek er een beetje uit was.” Maar nu is de seksbeurs dus nieuw leven ingeblazen, volgens de organisatoren vanwege de vele verzoeken voor een comeback en de grote vraag naar erotisch vermaak. Van den Hout wil de beurs voortaan een keer per twee jaar houden. „Voor 2021 staat de volgende gepland.”

De Jaarbeurs stond het hele weekend in het teken van de erotiek. Ⓒ ANP

