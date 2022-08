Honderden vogels in smerige Purmerendse achtertuin, dode vogels op de grond

Een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, die de vogels in bewaring heeft genomen, wil niet zeggen waar in Purmerend zij de vogels hebben aangetroffen. Wel is bekend dat het gaat om één mannelijke eigenaar. De Purmerender die de vogels hield, verhandelde ze illegaal, zegt een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Hygiëne

Die Purmerendse eigenaar behandelde de vogels slecht en had weinig tot geen oog voor de hygiëne in en rond het verblijf, dat volgens een woordvoerder van de inspectie lag bezaaid met vogelpoep en oud voer: ,,In de verblijven liepen muizen rond en op de bodem lagen hier en daar stervende en dode vogels. Een gedeelte van de levende fladderaars bleek worm- en mijtinfecties onder de leden te hebben.’’ Het gekwetter van de vogels veroorzaakte veel geluidsoverlast in de buurt, hetgeen waarschijnlijk heeft geleid tot de tip.

De 250 vogels, waar naast parkieten ook exotische vogelsoorten als de roodvoorhoofdkakariki en bleekkoprosella tussen zaten, zijn ondergebracht op een tijdelijke opvanglocatie.

Tekst gaat door onder de foto

De eigenaar heeft de vogels moeten afstaan en zal opdraaien voor de kosten voor transport, onderdak en eventuele medische kosten. Een precies bedrag is nog niet bekend, maar de kosten daarvoor kunnen oplopen tot duizenden euro’s, volgens de woordvoerder van de Inspectie. Mocht de eigenaar in de toekomst weer betrapt worden op het illegaal verhandelen van vogels, dan riskeert hij een boete die kan oplopen tot 1500 euro.

Inspectie

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, niet te verwarren met vereniging de Dierenbescherming, is een onafhankelijke stichting die in opdracht van de Rijksoverheid afgaat op meldingen van dierenmishandeling of -verwaarlozing die binnenkomen bij het daarvoor opgerichte poliltiemeldpunt 144. Daar kwam de tip binnen over de vogels in Purmerend. De Inspectiedienst zegt dit jaar zo’n veertig tot vijftig keer te zijn afgegaan op een melding van dierenmishandeling of -verwaarlozing in de regio Zaanstreek-Waterland.