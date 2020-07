Gearresteerde Duitse rechts-extremist Fadi J. woonde in Heerlen

Waarom J. in de vlak bij de Duitse grens liggende Limburgse stad woonde en bij wie en waarom, maken de Duitse autoriteiten vooralsnog niet bekend. „In eerste instantie is het belangrijkste dat we hem hebben”, zegt de Duitse OM-woordvoerder.

Goyim is ’niet-Joods’

De arrestatie van Fadi J. maakt deel uit van een groot offensief van de Duitse justitie tegen de partij, die vooral op internet actief is. Goyim staat voor ’niet-Joods’. De leden van de partij willen Duitsland Jodenvrij maken. J. richtte de partij in 2006 op, samen met anderen. Behalve hij is ook ene Marcus B. in Berlijn opgepakt. Die wordt vrijdag voor de rechter in Berlijn geleid. Ook werden op meerdere plaatsen in heel Duitsland invallen gedaan.

Fadi J. beheerde de website van de neo-nazipartij. Daarop waren allerlei links en fora te vinden over het rechts-extreme gedachtegoed. Ook waren er afbeeldingen en filmpjes te zien waarin de holocaust wordt ontkend en de misdaden van de nationaal-socialisten in de Tweede Wereldoorlog worden goedgepraat en verheerlijkt. De beheerders van de website probeerden actief leden te werven.

Groeiende bedreiging

Duitsland vervolgt al langere tijd zeer actief rechts-extremisten. Ze worden gezien als een groeiende bedreiging van de rechtsstaat en Duitsland weet dat andere landen juist in hun land rechts-extremisme extra vrezen. Naar schatting zijn er bijna 13.000 Duitsers die het extreme gedachtegoed onderschrijven en in staat zijn tot geweld, ze meldt de Duitse inlichtingendienst. Vorig jaar werd de Duitse politicus Walter Lübcke door een neonazi vermoord. Ook was er een mislukte aanslag in Halle op een synagoge waarbij twee passanten omkwamen.