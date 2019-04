’Bedreigd vanuit Turkije’

Hij brengt wodka op de markt onder de naam ’Rumi’, vernoemd naar de 13e-eeuwse islamitische filosoof en mysticus. Dat is tegen het zere been van een invloedrijke Turkse columnist. „Hij spoorde zijn lezers aan me lastig te vallen en al snel sloeg de sfeer over naar Nederland. Het werd zo bedreigend dat ik enkele dagen heb moeten sluiten”, vertelt Badakhshani.

VVD-Kamerlid Yesilgöz springt voor hem in de bres: „Geen Nederlander hoeft verantwoording af te leggen aan Turkije.”

