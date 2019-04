Edwin Timmer

Landsgrenzen? Een molecuul kooldioxide stoort zich er niet aan. Uitgeblazen door een roestige uitlaat in de maandagochtendfile op de A1 zweeft die CO2 via België, Frankrijk en Spanje misschien wel het hele Afrikaanse continent over. Voorbij de Sahel. Om klimaatverandering te keren, doet het er niet toe waar dat molecuul uit de lucht wordt gepikt en afgebroken. Als het maar gebeurt.