’Ik blijf Den Haag opjagen’

In Sittard-Geleen gaat de onbewaakte spoorwegovergang bij de Raadskuilderweg dicht, in aanwezigheid van topman Pier Eringa. Ⓒ ANP

Sinds zijn aantreden als topman van spoorbeheerder ProRail in 2015 heeft Pier Eringa vriend en vijand verrast met zijn tomeloze ambities om de treinsector naar een hoger plan te tillen en ProRail uit het verdomhoekje te halen. Van zijn onorthodoxe aanpak zijn niet alle politici en ambtenaren even gediend. In Den Haag kunnen sommigen zijn bloed wel drinken. Vandaag begint Eringa aan zijn tweede en laatste termijn. Wat drijft deze eigenzinnige Fries?