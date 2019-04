Trap er niet in op 1 april

Fabrikanten en instanties bestookten de media de afgelopen weken met persberichten over nieuwe diensten en producten die allemaal ’volgend kwartaal’ of ’volgende maand’ van start gaan of te koop zijn. Het is voor veel bedrijven een manier om op luchtige wijze het nieuws te halen.

Pepermuntchips

Zo kunnen klanten van Deliveroo een pizza bestellen zonder korst, omdat veel mensen die korst toch al in de pizzadoos achterlaten. Voor de haastige reiziger komt New York Pizza met de 3D-geprinte pizza op verschillende NS-stations, vooralsnog in twee smaken: margherita en pepperoni. Spare Rib Express zegt als eerste maaltijdbezorger genomineerd te zijn voor een Michelinster, ook al maakt Michelin nooit nominaties bekend. De nieuwe pepermuntsmaak van Croky Chips is ook reuze handig, omdat je na het eten van die chips je tanden niet hoeft te poetsen.

Cito-toets op onderdeel gym

Meerdere basisscholen lieten hun leerlingen maandag de vragen van de Cito op het onderdeel gym beantwoorden. Bij het juist invullen van de antwoorden kwamen de kinderen er bij de laatste opgave achter dat ze beet waren genomen.

Vrouwenbier

Aldi gaat onder de naam Schultenfrau echt bier voor de vrouw verkopen, „een heerlijk frisse pils met een vleugje prosecco en een snufje chocolade” in een roze blikje. De Stadsbrouwerij Tilburg lanceert bier met kunstmatige intelligentie, waarvan de receptuur zichzelf aanpast op basis van onlinedata naar de laatste trends en smaakbelevingen.

Zijwieltjes voor zatlappen

Vervoerders beginnen maandag toevalligerwijs ook met verschillende nieuwe diensten. Zo kun je op een veerpont van het Amsterdamse GVB een kamer boeken in het ongebruikte vooronder, die knus is ingericht en waar je een captain’s dinner krijgt voorgeschoteld. De jongerenorganisatie TeamAlert introduceert Drunk Wheels, zijwieltjes voor studenten die met een slok te veel op, op de fiets stappen.

Attractiepark Duinrell opent een hyperloopsysteem waarmee bezoekers binnen een uur langs alle veertig attracties worden geschoten in een vacuümbuis. „Zo kun je straks met het gezin naar Duinrell nog voordat je de kinderen naar school brengt.” Zuivelverwerkers willen dat melkleveranciers elke dag een andere kleur overall gaan dragen, zodat zichtbaar wordt dat ze elke dag een schone aantrekken. Wie kleurenblind is, kan ontheffing aanvragen, zegt de Dutch Dairymen Board.

Potje snot

Zelfs een gerenommeerd instituut als het Nederlands Forensisch Instituut doet mee. Een van de onderzoekers heeft zijn collega’s gevraagd een potje snot in te leveren, voor „eiwitbepaling in het snot, DNA-typering op de (neus)haren en isotopenonderzoek (waar heb jij de afgelopen tijd lucht ingeademd).” Als extra weetje meldt de onderzoeker nog dat de Egyptische farao Toetanchamon een persoonlijke neuspulker in dienst had.

Ook over de grens doen ze aan 1 april. Het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel zegt een aantal topstukken te veilen om een renovatie te financieren. Het gaat onder meer om een aantal beelden, waaronder een kolossaal beeld van Paaseiland dat zes ton weegt. „De koper staat zelf in voor het ophalen en transport ervan.”