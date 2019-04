MST test nieuwe markeermethode borstkanker

Ⓒ Hollandse Hoogte

ENSCHEDE - Het Medisch Spectrum Twente (MST) gaat een nieuwe methode om borstkankertumoren te markeren testen. Dat zegt een chirurg van het ziekenhuis in Trouw. Daarmee is MST het eerste ziekenhuis in Europa dat het test. Andere Nederlandse ziekenhuizen zijn ook geïnteresseerd.