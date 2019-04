Emoties bij beelden arrestatie Henriquez

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Maandag begon voor het gerechtshof Den Haag - voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol - het hoger beroep in deze zaak. Voor de behandeling is twee weken uitgetrokken, de uitspraak wordt 19 juni verwacht.

Wapen

Henriquez overleed een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en zou daarbij op zijn kruis hebben gewezen. Vijf agenten, met wapenstok en pepperspray, probeerden de grote en sterke 42-jarige Henriquez in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.

Twee van de agenten werden strafrechtelijk vervolgd en eind 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. Het door de agenten gebruikte geweld en in het bijzonder de door een van hen toegepaste omstreden nekklem waren Henriquez volgens de rechtbank fataal geworden.

Wel schuldig, geen straf

Het OM noemde de agenten tijdens de eerste aanleg wel schuldig, maar vond dat er geen straf opgelegd moest worden. Justitie ging niet in beroep tegen het vonnis. De agenten wel.

Omdat de agenten en hun gezinnen na het overlijden van Henriquez ernstig werden bedreigd, zitten ze afgeschermd en anoniem in de zaal. Ze worden aangeduid als DH01 en DH02.

DH01 vertelde het hof maandag tijdens zijn verhoor dat hij ernstige last heeft van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Daarom kom ik soms niet goed uit mijn woorden, excuus." Hij benadrukte nogmaals - net als zijn collega DH02 - dat hij vindt dat hij tijdens de arrestatie naar eer en geweten heeft gehandeld. ,,Ik sta achter mijn handelen." De voorzitter van het hof vroeg aan hem of hij - met de kennis van nu - iets anders zou hebben gedaan die fatale dag. ,,Dat had ik een vrije dag genomen", antwoordde DH01.

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.