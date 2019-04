Aanvaller Kim Jong-nam krijgt 3 jaar cel

De Vietnamese Doan Thi Huong is veroordeeld tot drie jaar cel. Ⓒ EPA

KUALA LUMPUR - De Vietnamese vrouw Doan Thi Huong die in Maleisië terechtstond op verdenking van het doden van de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Jong-nam, is veroordeeld tot drie jaar celstraf. Omdat ze al ruim twee jaar in voorarrest zit, kan ze in mei vrijkomen.