Schepen liggen na botsing nog aan de ketting

TERNEUZEN - De twee schepen die maandagochtend vroeg in botsing kwamen op de Westerschelde bij Terneuzen, liggen nog aan de ketting voor inspectie. Momenteel buigen experts zich over de vraag of de schepen mogen doorvaren of worden vrijgegeven voor reparatie van de schade, aldus een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Mogelijk wordt later op maandag meer bekend daarover.