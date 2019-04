Schepen mogen na botsing voorlopig nog niet weg

Het Zwitserse passagiersschip en de tanker botsten iets na middernacht. Bij het ongeluk raakten vijf opvarenden van het passagiersschip lichtgewond. Een persoon moest naar het ziekenhuis voor onderzoek, de anderen konden aan boord worden behandeld. De Viking Indun had 171 passagiers aan boord en telde 44 bemanningsleden. De tanker vervoerde verschillende chemische stoffen.

Beide schepen hebben geen lekkage, want de beschadigingen zitten boven de waterlijn. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Onderzoek naar de oorzaak kan enkele weken in beslag nemen, zei de politie.

De toeristen zijn inmiddels van het schip af. „Ze hadden vandaag een programma op het vasteland. Ze zijn met de bus op weg naar Brugge voor een uitstapje”, aldus de politiewoordvoerder. Sommige van de opvarenden waren erg geschrokken door de aanvaring, zo zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio eerder.