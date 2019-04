Uitvaartverzekeraar Yarden in het nauw

Dat komt vooral door slechte resultaten van de verzekeringstak van het bedrijf.

In het verleden zijn veel ’natura-polissen’ verkocht waarbij nebestaanden geen bedrag krijgen, maar de hele uitvaart wordt verzorgd. Omdat de kosten van uitvaarten snel zijn gestegen, legt Yarden flink toe op die verzekeringen.

Het bedrijf heeft geprobeerd dat te veranderen door er een vast uit te keren bedrag van 3733 euro van te maken, maar boze klanten werden door de rechter in het gelijk gesteld. Dat kost de uitvaartonderneming tientallen en misschien zelfs tweehonderd miljoen euro.

Volgens het Financieele Dagblad zijn de reserves van het bedrijf tot een dieptepunt gedaald en kunnen ze nog maar net aan de verplichtingen voldoen.

Op last van De Nederlandsche Bank heeft Yarden geprobeerd het verzekeringsdeel te verkopen. Hoewel er interesse was van ASR en het Amerikaanse TPG, sloeg uiteindelijk niemand toe. Dat kwam volgens FD vooral door angst over de resultaten.

Directeur Ron Bavelaar erkent in gesprek met de krant dat de solvabiliteit onder druk staat. Volgens hem keert Yarden echter gewoon uit aan klanten. Het bedrijf zou namelijk geen liquiditeitsprobleem hebben.