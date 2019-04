’Zeer serieuze tip’ bij zoektocht Marjo Winkens

Met een graafmachine en prikkers wordt in de grond gezocht naar eventuele sporen van het meisje. „We hebben al in 2017 de serieuze tip binnen gekregen. Daar hebben we vorig jaar op doorgerechercheerd en vervolgens besloten om echt te gaan zoeken op het perceel”, zegt woordvoerster Jolanda Dols van de Limburgse politie.

Voor de zoektocht zijn behalve de politie ook specialisten van het Nederlands Forensiche Instituut ingeschakeld. Ook archeologen zijn er bij betrokken.

Bekijk ook: Mogelijk zoektocht in 44 jaar oude verdwijning

De zoektocht gaat mogelijk enkele dagen duren. Aangezien de verdwijning en mogelijke moord op Marjo Winkens bijna 45 jaar geleden is, zijn de feiten verjaard. „Dat klopt”, zegt Gert Jan Bosch van het openbaar ministerie. „Maar het gaat ons vooral om de nabestaanden rust te geven. Of er eventueel juridisch nog iets mogelijk is, moeten we dan bekijken.”

Marjo Winkens (17) uit Schimmert verdween in 1975. Zij was met een vriendin naar de kermis in Sittard geweest. Toen ze de laatste bus had gemist, leende ze de brommer van de moeder van haar vriendin. Die werd de volgende dag terug gevonden. Later werden tussen Reuver en Beesel kledingstukken en andere persoonlijke spullen aangetroffen. De afgelopen decennia werd op meerdere plekken vergeefs gezocht.

Marjo was enig kind. Haar ouders zijn al lang geleden overleden, zonder ooit te weten wat er met hun dochter is gebeurd.

Rob Hendriks uit het Limburgse Reuver schreef een boek over de mysterieuze verdwijning van het 17-jarige meisje. „Je hoopt toch dat het ooit opgelost wordt. Waar deze tip vandaan komt weet ik niet. Er is hier wel in de buurt nog gezocht naar haar lichaam, dat leverde niets op.”

Hendriks weet dat er dna bewaard is, mocht er wat worden gevonden. „In 2005 is het graf van Marjo’s moeder gelicht, op mijn advies. Dat was de laatste mogelijkheid om nog dna te krijgen, voor het geval Marjo ooit nog wordt gevonden. Dat zou nu goed uitkomen.”