’Zachte’ plicht arts om BIG-nummer te melden

Onder meer artsenfederatie KNMG trok over de nieuwe regels aan de bel. De nieuwe regels zijn een „veel omvangrijkere verplichting voor artsen dan gedacht”, stelde KNMG. Bruins moest erkennen dat hoewel de beroepsgroep wel betrokken was bij het wetsvoorstel, dat niet het geval was geweest bij de uitwerking van de nieuwe regels.

Daarom is Bruins opnieuw met de artsen in overleg. Dat overleg loopt inmiddels, maar over de inhoud van de gesprekken wil het ministerie nog niets zeggen.

Het idee achter de nieuwe regels is dat patiënten snel en makkelijk moeten kunnen uitvinden of een zorgverlener bevoegd is. De zorgverleners worden geacht het BIG-nummer bijvoorbeeld te tonen op hun website, facturen of in de wachtkamer.

Met ingang van 1 april kunnen mensen met een zedenmisdrijf of ander zwaar delict op hun kerfstok ook gemakkelijker geweerd worden uit de zorg. Tot dusver mocht bijvoorbeeld een veroordeelde verpleegkundige zich niet langer verpleegkundige noemen, maar in een andere rol nog wel met patiënten werken. De tuchtrechter mag zorgverleners die ongeschikt zijn gebleken, voortaan verbieden nog ergens in de zorg aan de slag te gaan.

Voor een botoxbehandeling kun je in het vervolg ook alleen bij een bevoegde behandelaar terecht. Alleen een arts die in het BIG-register staat mag nog zulke cosmetische ingrepen uitvoeren.