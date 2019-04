Vis uit meer gehaald na eten eenden

De bijna 12 kilo zware meerval is uit het meer van het winkelcentrum van Thurrock’s Lakeside gehaald nadat klanten hadden geklaagd over het eetlustige dier.

Ben Norrington, die zich inzet voor het welzijn van vissen, werkte samen met de Catfish Conservation Group. Samen hebben de twee een nieuwe plek gevonden voor het dier. „Het is onprettig voor kinderen om te zien hoe de vissen eenden eten. Daarom hebben we de vis overgeplaatst. Er wordt nog gekeken hoe groot het risico is dat de overgebleven vissen in het meer nu eenden gaan eten.”