Misbruikcoach Jerry M. alsnog gearresteerd

Het OM in Rotterdam heeft dat desgevraagd bevestigd.

Het onderzoek van de zedenpolitie eenheid Rotterdam richt zich op meerdere strafbare feiten, gepleegd in Nederland alsook daar buiten. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met vrouwen die recent maar ook in een ver verleden te maken hebben gehad met de atletiektrainer. In het kader van het onderzoek zijn daarnaast 60 personen gehoord, die actief waren of zijn in de atletiekwereld.

De verdenkingen waarop M. nu is aangehouden zijn ’aanranding en ontuchtige handelingen met minderjarigen’.

M. zou zeker negen meisjes tot slachtoffers hebben gemaakt tijdens zijn 35-jaar tellende loopbaan als atletiektrainer. Als coach was hij werkzaam bij verschillende verenigingen in de regio van Rotterdam en Den Haag.

Bekijk ook: Trainer vergreep zich 35 jaar lang aan jonge sportsters

Begin dit jaar startte de politie een onderzoek naar aanleiding van onthullingen in De Telegraaf over jarenlang misbruik dat de 59-jarige M. pleegde met zijn vaak minderjarige pupillen. Tenminste één minderjarig meisje maakte hij hierbij zwanger, waarop hij haar naar een abortuskliniek zou hebben gebracht.

Vorig jaar legde M. een volledige bekentenis af bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat als tuchtrechter optreedt in de sportwereld. Tegen de ex-coach was tot dan toe geen aangifte gedaan, daarom was hij nog op vrije voeten. Inmiddels zijn meerdere aangiften tegen hem ingediend.

Het onderzoek richt zich op strafbare feiten die zouden zijn begaan in Nederland, maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens trainingskampen daar.

Geen spijt

Spijt van zijn daden leek M. vooralsnog niet te hebben. Tijdens het verhoor bij de tuchtcommissie begin dit jaar „toonde hij geen inlevingsvermogen en kwam hij berekenend over”. Als De Telegraaf hem in januari om commentaar vraagt, zegt de Rotterdammer dat hij „hier geen tijd voor heeft”.

De officier van justitie neemt, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en het verhoor van de verdachte, later deze week een verdere vervolgingsbeslissing.