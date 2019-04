Naakte agent vangt eveneens naakte voortvluchtige

De man is een veroordeelde crimineel, die op de vlucht was geslagen nadat hij een gevangenisstraf opgelegd had gekregen.

„Door een toevallige samenloop van omstandigheden zagen de twee elkaar in de sauna,” aldus Christoffer Bohman, chef van de politie in de regio van Rinkeby, in gesprek met de Zweedse omroep SVT.

Omdat de gezochte man ook schuldig was bevonden aan een poging een ambtenaar aan te vallen, was hij beoordeeld als ’potentieel gevaarlijk’.

’Zo naakt als maar kon’

Bohman: „Het is gemakkelijker om in actie te komen als je je collega’s bij je hebt, en je de juiste uitrusting draagt. Dit was zo naakt als maar kon.” Toch ging de agent ervoor.

De politie van Rinkeby dankte haar collega middels een bericht op Facebook. Het berichtje sloot af met de woorden: „We zijn overal, zelfs als je ons niet ziet, zijn we er.”