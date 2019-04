Bewoners verpleeghuis overleden: ’Was het de foie gras?’

Volgens de Franse krant La Depeche zijn de dodelijke slachtoffers vier vrouwen van 76, 93, 94 en 95 jaar oud. Eén man (93) zou zijn omgekomen.

Het incident vond plaats in de Zuid-Franse gemeente Lherm. De autoriteiten zeggen dat 22 mensen na een maaltijd op zondag ziekteverschijnselen vertoonden. Zij begonnen onder meer te braken. Veel getroffen bewoners zouden nog steeds erg ziek zijn. In totaal wonen 82 mensen in het verpleeghuis.

De autoriteiten hebben bevestigd dat vier bewoners zijn overleden. Een ingewijde zei later tegen persbureau AFP dat ook een vijfde persoon is gestorven. De dochter van twee bewoners vertelde journalisten dat „er kennelijk een probleem was met maaltijden die specifiek waren bereid voor patiënten die palliatieve zorg krijgen.”

Foie gras

De kleindochter van een overleden 95-jarige vrouw, zei dat Périgord-salade op het menu stond. Dat is een regionale specialiteit met onder meer eend en foie gras (ganzenlever). „Kan het de foie gras zijn geweest? Ze laten in elk geval lijkschouwing uitvoeren”, zei de vrouw, die de menukaart nog had, tegen de krant Dépêche du Midi.

Uit onderzoek moet blijken wat is misgegaan. Bewoners wordt gevraagd wat ze precies hebben gegeten. Ook laten de autoriteiten de maaltijden en de keukens onder de loep nemen. Het verzorgingshuis opende in 2006 de deuren en wordt geëxploiteerd door het bedrijf Korian. Dat wil pas reageren als het onderzoek is afgerond.