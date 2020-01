Vliegtuigmaatschappij dwingt vrouw tot zwangerschapstest

Nishida wilde naar Saipan vliegen op de Noordelijke Marianen, ten oosten van Filipijnen. De plek is populair onder buitenlandse vrouwen om te bevallen omdat hun kinderen dan in aanmerking komen voor het Amerikaans staatsburgerschap, omdat Saipan onderdeel is van Amerika.

De vrouw had op een vragenlijst aangegeven dat ze niet zwanger was, maar toch werd ze door bemanningsleden meegenomen naar het toilet. Ze kreeg een zwangerschapstest, die nadat ze erover heen geplast had, aangaf dat ze niet in verwachting was. Nishida mocht vervolgens aan boord komen. Volgens de Japanse gaven de bemanningsleden aan dat de test bedoeld was voor „vrouwen die de maten of de vormen van een zwangere hebben”, aldus Sky News.

Ze diende een klacht in. De vliegtuigmaatschappij gaf eerst niet thuis, maar gaat nu toch door het stof. „We bieden excuses aan aan iedereen die hierdoor geraakt is.” Tot nader orde is het doen van zwangerschapstesten door reizigers opgeschort.

In 2018 bevielen 582 toeristen op de eilanden, terwijl slechts 492 baby’s op de wereld werden gezet door bewoners van de Noordelijke Marianen. Van de 582 waren 575 afkomstig uit China, zo weet CNN.