Boeren pal achter bedreigde Caroline van der Plas: ’Vrijheid van meningsuiting in gevaar’

Door Edwin Rensen

Theo Broekhuis (tweede van link) en naast hem Jawin Klein Hegeman zijn er doodziek van dat Caroline van der Plas zich niet veilig voelt. Zij én collega’s Jos Bolk, Mans Klein Hegeman, Gerrit Bakker en (leunend op de tractor) Erik Stegink staan pal achter de BBB-voorvrouw. Ⓒ Robert Hoetink

Waar de aantijgingen of bedreigingen ook vandaan komen: ze mogen er nooit toe leiden dat een politiek kopstuk een demonstratie niet bij kan wonen. Boeren zijn bezorgd over de situatie rond hún BBB-leider Caroline van der Plas, die zaterdag niet bij het grote boerenprotest in het Zuiderpark in Den Haag zal spreken. ,,De vrijheid van meningsuiting staat onder druk.’’