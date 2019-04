Acht jaar cel voor Nederlander in cocaïnezaak

Volgens de rechtbank was de Almeerder een van de twee leiders van de drugsbende die in 2017 werd opgerold. Zijn partner, een 58-jarige man uit Oostende, kreeg ook acht jaar cel. Twee Nederlandse bemanningsleden zijn veroordeeld tot vijf en vier jaar cel, voor de helft voorwaardelijk. Twee Poolse bemanningsleden werden vrijgesproken.

De autoriteiten hielden de bende al sinds 2015 in de gaten in het kader van een onderzoek naar drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika. Volgens het Openbaar Ministerie werden met twee vaartuigen gedropte pakketten cocaïne op zee opgepikt. De Oostendenaar kocht later ook de Bounty II aan. Die boot keerde eind juni 2017 vanuit Kaapverdië terug naar Oostende. Nadat de boot in beslag was genomen, ontdekte de politie de drugs aan boord.