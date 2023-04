Premium Het beste van De Telegraaf

Experts geven tips voor als je oog in oog komt met het dier Hoe gevaarlijk is de wolf voor kinderen en huisdieren?

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Spelende wolven Ⓒ ANP/HH

Een wolf die door de stad loopt en plotseling in een achtertuin gaat liggen. Die situatie leverde maandag heel wat onrust op in Doetinchem. Maar hoe gevaarlijk is de wolf nou echt voor de mens? En zijn huisdieren een prooi?