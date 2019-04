Haga Lyceum loog over 1 april-grap

Daarmee breken het bestuur van de moslimschool en de politicus een – ongeschreven – erecode, die inhoudt dat als een medium vraagt of er bij een gebeurtenis sprake is van een grap, dit wordt toegegeven. In dit geval bezwoeren de bestuursleden dat Van Doorn vanaf deze maand aan de slag zou gaan als ’bruggenbouwer’.

Zowel Soner Atasoy (dagelijks bestuurder) van het Haga Lyceum als Van Doorn zelf bevestigden de stap. „Er is zo’n contract aanwezig”, vertelde Atasoy. „Ik had al aangekondigd dat ik controversiële mensen naar binnen zou gaan halen.”

Van Doorn erkende eveneens dat hij in dienst zou treden bij de school. Hij ontkende met klem op vragen of er geen sprake was van een 1 april-grap. „Het is een tijdelijke functie”, aldus het bekeerde boegbeeld van de islamitische Partij voor de Eenheid, eerder door de rechter veroordeeld voor het lekken van geheime stukken, verkopen van drugs aan minderjarigen en het bezit van een verboden alarmpistool.

Het Cornelius Haga Lyceum is omstreden na een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die waarschuwde burgemeester Femke Halsema aan de hand van informatie van de inlichtingendienst dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen. Ook zouden de bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Bovendien zouden radicale predikers de school hebben bezocht.