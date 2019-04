’Blokkeer Chinezen van defensie-netwerk’

Defensie communiceert via een eigen glasvezelnetwerk, het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Het is in de jaren negentig als fysiek gescheiden web aangelegd om veilig informatie uit te wisselen tussen defensie-onderdelen, vooral in crisissituaties. Het netwerk werd afgelopen jaren vernieuwd. Als er een cyberaanval plaatsvindt, kan Defensie nog steeds via het eigen netwerk geheime informatie delen, zo is de gedachte.

Ophaalbruggen

„Maar inmiddels is Defensie allang niet meer de enige gebruiker van het netwerk”, zegt Kamerlid Hanke Bruins Slot. Medegebruikers zijn de politie, C2000, het civiele KPN satellietgrondstation in Burum en de vier datacenters van het Rijk. Daar valt ook de Rijkscloud onder. Het CDA-Kamerlid wijst erop dat overheids-ict voor beheer en onderhoud soms bij buitenlandse bedrijven is belegd. „Dat kan een risico zijn. Zijn er wel digitale ophaalbruggen om ervoor te zorgen dat militaire communicatie veilig gescheiden kan plaatsvinden.”

Bruins Slot wijst op het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, die wijst op gevaren van digitale spionage door China. Het CDA wil van staatssecretaris Visser (Defensie) een overzicht van de maatregelen om ervoor te zorgen dat het NAFIN veilig blijft en dat bijvoorbeeld Chinese bedrijven geen toegang tot het netwerk hebben.

5G

De invloed van China op onze strategische infrastructuur is een gevoelig onderwerp. Zo bekijkt het kabinet momenteel of de aanleg van supersnel mobiel internet 5G (via antennes) bij het Chinese Huawei in goede handen is. De vrees bestaat dat de telecomreus Nederlandse data doorgeeft aan Chinese inlichtingendiensten. Tegelijkertijd is Huawei al lang en breed betrokken bij de infrastructuur voor mobiel internet.