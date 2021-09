Premium Het beste van De Telegraaf

Catshuisoverleg Versoepelen? Experts lijken groen licht te geven: ’Zo normaal mogelijk leven’

Ook op hogescholen, hier op de HAN in Arnhem, wordt geprikt. Op dit moment is 64,5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Gaan we 25 september dan eindelijk versoepelen? Zondag vindt daarover weer overleg plaats in het Catshuis. Het streven is de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer te schrappen. Het thuiswerkadvies zou komen te vervallen en ook wordt overwogen dat vaker coronatoegangsbewijzen nodig zijn om ergens binnen te komen. Een maand geleden werd gesteld dat er versoepeld kon worden ’als het goed ging’. Kunnen we vier weken later stellen dat dat zo is?