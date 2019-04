Potvis met 22 kilo plastic in maag spoelt aan op Sardinië

In het orgaan van de potvis werden onder andere plastic borden, verschillende soorten tubes, vislijnen en verpakkingen aangetroffen. Bioloog Luca Bittai van de Italiaanse organisatie SeaMe vertelt aan de krant La Repubblica dat het dier de plastic onderdelen vermoedelijk inslikte in de Middellandse Zee. „Opvarenden van de schepen op de Middellandse Zee gooien alles overboord en ik denk dat de zeer trieste dood van deze potvis bevestigt dat de situatie extreem is geworden.”

Verteren

De inktvissen, het natuurlijk voedsel van de potvis die ook in de maag van het dier zaten, kon ze niet verteren door de grote hoeveelheid plastic.