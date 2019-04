Tot 7 jaar cel geëist tegen Limburgse bende

Samen met nog twee andere verdachten vormden ze volgens de aanklager een criminele organisatie. De groep uit de omgeving van Brunssum zou zich van 2015 tot 2017 vrijwel dagelijks bezig hebben gehouden met het stelen van dure auto’s en motoren, het doorverkopen van die gestolen voertuigen of onderdelen daarvan. Ook gebruikten ze de gestolen auto’s volgens het OM bij woninginbraken. Ze waren niet alleen actief in Nederland maar ook in Duitsland en België.

De verdachten, die terechtstaan bij de rechtbank in Maastricht, behoren volgens het OM tot de top van de bende die in totaal zo’n 75 veelal jeugdige leden telde, onder wie scholieren. Zij verleenden hand- en spandiensten. De bende had een hiërarchische structuur, een professionele aanpak en kende onderling sancties bij ’ongewenst’ gedrag.

De twee vermeende oprichters en leiders, vader Pascal M. (45) en zoon Romano M. (22), hoorden de hoogste straf eisen. Zoon Romano moet zeven jaar krijgen, vindt het OM, ook omdat hij is ingereden op een Belgische politieman. Tegen zijn vader is vier jaar cel geëist.

Ook hun partners Naomi van E. (25) en Elisabeth C. (44) moeten wat betreft het OM de cel in. Hoewel zij aan de zijlijn stonden, hebben ze de misdrijven van de mannen ondersteund en gefaciliteerd. Zo speelden ze volgens de aanklager onder meer boodschappen door en profiteerden ze van de opbrengsten. Het OM vindt voor Van E. één jaar cel passend, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en voor C. 2,5 jaar celstraf.

De twee andere verdachten komen later deze week voor de rechter.