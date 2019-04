Realitysoapster Amanda Balk verdacht in zaak wietvilla’s

Amanda Balk Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Realitysoapster Amanda Balk is ook verdacht in de zaak rond de Wassenaarse wietvilla’s. Dat maakte de officier van justitie maandagmiddag bekend in de pro forma rechtszaak tegen haar man Stavros T. Naast T. en zijn vrouw, met wie hij in scheiding zou liggen, zijn nog drie andere mensen verdacht van het kweken van hennep gedurende enkele jaren in drie kapitale villa’s in Wassenaar.