Nederlanders in Franse bakoven: ’Lekker paar uur naar de supermarkt voor de airco’

Droogte bedreigt Noord-Italiaanse rijstoogst: ’Boeren met elkaar op de vuist’

Het enorme droogteprobleem in Italië heeft ook consequenties voor de rijstboeren in de Povlakte in het noorden van het land. De spanningen zijn om te snijden. De rijstboeren vertrouwen elkaar niet meer, geven elkaar aan bij de politie of gaan zelfs met elkaar op de vuist. De Nederlander Michel Wiche...