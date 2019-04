'Coalitie met Forum kan niet om klimaatbeleid'

Dat concludeert informateur Hans Smits, die moest verkennen of dat mogelijk was. „Ik heb geconcludeerd dat de kans op programmatische overeenstemming tussen FvD en de andere politieke partijen waarmee een coalitie zou kunnen worden gevormd, zeer gering, zo niet onmogelijk is.” Forum reageert in een verklaring zeer ontstemd.

De belangrijkste reden is het provinciaal klimaatbeleid, meldt de informateur. „De standpunten hierover verschillen fundamenteel en kunnen, zo is mij uit de gesprekken gebleken, geen onderwerp van onderhandeling vormen tussen FvD en de andere politieke partijen.”

Toch is dat volgens Smits niet de enige pijn bij andere partijen. „Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat het voor sommige partijen moeilijk bleek om, gezien uitspraken in het verleden en heden door de landelijke leiding van FvD, überhaupt te starten met programmatische besprekingen met FvD op basis van vertrouwen. Ook leeft bij een aantal partijen vragen over de stabiliteit van de nieuwe FvD-fractie.” De informateur zegt niet om welke uitspraken het gaat.

Een coalitie waarvan GroenLinks en VVD deel uitmaken heeft wél kans van slagen, besluit Smits. De conclusie zint Forum voor Democratie totaal niet. Lijsttrekker Dessing reageert verbolgen. ,,Nu blijkt dat de VVD toch samen met GroenLinks in wil zetten op een klimaat-coalitie en op de aanleg van nieuwe windmolens en zonneweides in Noord-Holland.’’