Brandweer verder met nablussen bij papierbedrijf in Dordrecht

Tijdens het nablussen verwacht de brandweer dat de rook weer zal toenemen. Die was grotendeels afgenomen en trok in de avond richting de provinciale weg N3 en verder naar het westen. De gevangenis die in de buurt zit, lag ook in de rook. De milieudienst kreeg klachten binnen over rookoverlast tot in het botlekgebied.

De brandweer rukte met veel materieel uit om de brand die in een loods woedde te bestrijden. Bij het uitbreken van de brand was er nog personeel aanwezig op het bedrijf op een industrieterrein aan de Beneden Merwede in het oosten van Dordrecht. Eén persoon had rook geïnhaleerd, maar kon ter plekke door ambulancepersoneel worden behandeld.

Uit de omgeving zijn grote brandweerpompen opgeroepen om extra water bij de brand te krijgen, ook wordt een blusboot ingezet. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook ramen en deuren nog altijd te sluiten.