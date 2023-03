Premier Rutte roept top kabinet bijeen voor crisisberaad over verkiezingsdreun

Het speciaal ingelaste beraad zal waarschijnlijk plaatsvinden op het ministerie van Algemene Zaken en zal onder meer gaan over de zege van BBB tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en over onvrede in het land. Het bericht van de RVD kwam kort na publicatie van een verhaal van De Telegraaf waarin critici zich uitspreken over de onzichtbaarheid van de premier.

Gesteggel

Sinds de monsterzege van BBB rommelt het in de coalitie: vooral CDA en D66 maken er inmiddels bijna een dagelijks ritueel van om elkaar aan te vallen. VVD houdt zich juist opvallend stil. Coalitiepartijen steggelen vooral over het stikstofbeleid. Vooral de datum om stikstofdoelen te bereiken is onderwerp van discussie. Ook over asiel en migratie zijn coalitiepartijen het oneens.

De grote vraag is vooral: hoe nu verder? Daarover gaan de premier en vicepremiers dus dinsdag met elkaar in gesprek, nadat er eerder al in de ministerraad over de uitslag is gesproken. De Tweede Kamer heeft ook al een debat aangevraagd met het kabinet over de verkiezingsuitslag.

Verhoudingen verstoord

Sinds de afgelopen Statenverkiezingen, waarbij de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU alle flink verloren, lijken de verhoudingen binnen de coalitie onderling steeds verder verstoord.

Het ingelaste crisisberaad lijkt vooral een poging om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, nadat critici opmerken dat Rutte zich nadrukkelijk moet laten gelden om de boel te redden.