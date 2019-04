Een Churchill node gemist

De premier met kenmerkende sigaar in 1944 op een observatiepost in Italië. Ⓒ AFP

Visionair leiderschap in barre tijden, daar ontbreekt het nogal aan in het Britse Brexitdebat. Churchillbiograaf Andrew Roberts weet er alles van. Hij ergert zich groen en geel aan het gestuntel van de Britse politiek. Als verstokte Brexiteer wil hij niet de halfbakken oplossing waar premier May nu voor pleit. Dan liever nog even wachten op een heuse Brexit.