Auto’s, auto’s, auto’s... Ⓒ Rias Immink

Den Haag - Het filespook is verhuisd van de Randstad naar het zuiden van Nederland. Stond het verkeer de afgelopen jaren vooral stil rondom ’De Grote Drie’ – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – de meest recente file-cijfers tonen aan dat ook het verkeer in het zuiden (Maastricht, Eindhoven en Breda) en in het oosten van Nederland in de ochtend- en avondspits compleet vastloopt.