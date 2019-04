Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat

Spoedig ging de discussie alweer over No Deal in plaats van No Clothes. In de loop van de dag was er hoop bij de aanhangers van een zachte Brexit dat hun voorstellen een meerderheid zouden halen. De Labour-oppositie omarmde niet alleen een Douane-unie met de EU, maar wilde nu ook deel uitmaken van een interne markt.

Het waren uiteindelijk geen doorslaggevende beslissingen. Het Douane-Unie voorstel sneuvelde met 273 stemmen voor en 276 tegen, een minderheid van een stem minder dan vorige week. Dat schiet niet op.

Het scenario om deel uit blijven maken van de Interne Markt werd woensdag nog met een meerderheid van meer dan 200 stemmen weggestemd. Nu was het verschil aanzienlijk geringer: 261-282. De Conservatief Nick Boles, de indiener van het voorstel, trok zich daarop terug uit de Conservatieve Partij. Hij verzet zich tegen het gebrek aan bereidheid om compromissen te sluiten.

Het probleem met de ideeën-exercitie van het Lagerhuis is dat veel parlementariërs zich van stemming onthouden. Hoewel het grootste deel van de meer dan 100-koppige regering mocht stemmen wat ze wilde, dwong May haar kabinet, totaal 22 bewindslieden, om zich van stemming te onthouden. Dat gebeurde braaf.

Hom of kuit

Veel andere Conservatieven, inclusief een groep verstokte Brexiteers heeft ook geen trek in het eigen initiatief van de Kamerleden. Ze weten dat deze in hun ogen heilloze weg alleen maar richting een zachtere Brexit leidt. Ook de Noord-Ierse DUP weigert hom of kuit te geven. Ze zijn de afgelopen maanden al lastig genoeg voor de regering, maar helpen de regering nu door te voorkomen dat er alternatieve voorstellen worden omarmd.

Een keuze voor een zachtere Brexit zorgt mogelijk voor een scheuring binnen de Conservatieve Partij. Inmiddels hebben meer dan 170 Conservatieve parlementariërs een oproep ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen om de EU uiterlijk 22 mei te verlaten. Een zachtere Brexit is voor hen geen optie. Het enige alternatief is om te vertrekken zonder overeenkomst.

De broze eenheid binnen de regering lijkt inmiddels verleden tijd. Mocht premier May kiezen voor een zachtere Brexit dan volgt een exodus van bewindslieden die daar niet mee kunnen leven. Kiest ze echter voor een vertrek zonder overeenkomst dan lopen de voorstanders van een zachtere Brexit weg.

Compromis

Theresa May poogde op maandag opnieuw om steun voor het door haar bevochten compromis – een beetje weg en een beetje blijven – te verkrijgen. Het leek niet erg succesvol. De Noord-Ierse DUP volhardt in haar verzet. Er was een Lagerhuislid die van mening veranderde. De Conservatief Richard Drax had spijt dat hij het May-voorstel afgelopen vrijdag voor het eerst gesteund had en zal dat, als het plan weer ter tafel komt, op zijn vroegst op donderdag, niet opnieuw doen.

Een nieuw referendum kreeg net als vorige week de meeste steun, maar is met 280 voorstanders nog altijd ver verwijderd van een Kamermeerderheid. Het aflasten van Brexit gaat het Lagerhuis nog duidelijk te ver: 191-292.

