’Dekker heeft amper iets gedaan’

De Tweede Kamer heeft het politieke lot van VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in handen. Ⓒ ANP

Moet minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) morgen aftreden voor de fouten tijdens de gevangenschap van Michael P.? De zaak is er ernstig genoeg voor, want zonder die fouten had Anne Faber hoogstwaarschijnlijk nog geleefd. Afgezien daarvan is een debat over de positie van bewindslieden per definitie onvoorspelbaar, zo leert de geschiedenis.