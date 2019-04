’Zet je voeten nooit op het dashboard’

Gráinne Kealy (35) raakte dertien jaar geleden als passagier betrokken raakte bij een zwaar ongeval. Door de impact van de klap brak ze bijna al haar botten in haar gezicht. Daarnaast was zij veroordeeld tot twee jaar lang leven met een enorme deuk in haar voorhoofd. De Ierse vrouw reed op de dag van het ongeluk mee in de Jeep van een vriend. Hij wilde haar naar huis brengen, maar verloor de controle op het gladde wegdek en crashte tegen een muur. De airbag kwam los met een kracht van 190 kilometer per uur waardoor ze haar eigen knieën in haar gezicht kreeg. Voor de dokters zat er niets anders op dan een groot deel van haar voorhoofd weg te nemen.

Kealy heeft er nu haar missie van gemaakt om andere mensen te waarschuwen voor de gevaren. „Sommige beroemdheden liggen met hun voeten op het dashboard en nemen er dan een foto van. Ze snappen niet dat ze daarmee een compleet verkeerd signaal de wereld insturen. Mijn familie heeft een vreselijk telefoontje gekregen, ik wil niet dat iemand anders dat ooit nog moet meemaken. Geloof mij, het is het niet waard. Het ongeval is dertien jaar geleden gebeurd, maar mijn herstel is nog altijd niet ten einde.”

Zo ziet Gráinne Kealy er nu uit Ⓒ Facebook Gráinne Kealy