Rijk moet begroting Curaçao op orde brengen

Het advies is maandag gegeven aan premier Mark Rutte, die naar alle waarschijnlijkheid het advies opvolgt. Hij zal dat doen als voorzitter van de Rijksministerraad, dat is het Nederlandse kabinet aangevuld met drie leden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het Cft is opgericht om de begroting van de Caribische gebieden van het Koninkrijk te controleren.

Probleem is dat inkomsten en uitgaven van Curaçao niet in evenwicht zijn en het financieel beheer niet op orde is. Al sinds 2016 zijn er zorgen over de financiën van het land. Er was in 2017 en 2018 bij elkaar een tekort van 180 miljoen gulden (ongeveer 90 miljoen euro). Voor 2019 dreigt een tekort van 100 miljoen gulden (50 miljoen euro).

Minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath schreef vorige week een brief aan Rutte met het verzoek de financiële regels niet zo strikt aan te houden. Curaçao wil juist investeren in plaats van bezuinigen.

